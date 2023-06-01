¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 2·î21ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÇ­¤ÎÆü¡×¡Ê2·î22Æü¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÈÇ­¼Ì¿¿½¸¡É¤Ë·èÄê¡£°ìÅÙ¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤È¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë!?±ü¿¼¤¤Ç­¼Ì¿¿½¸¤ÎÀ¤³¦¤òÅ°ÄìÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ ¢£º´µ×´ÖÂç²ð¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë ¶áÇ¯¤ÏÇ­ËÜÀìÌçÅ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¼Ì¿¿½¸»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö1ËüÉô¤Ç¥Ò¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢5ËüÉôÄ¶¤¨¤ÎÇ­¼Ì¿¿½¸