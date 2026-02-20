東京・渋谷、道玄坂下交差点で1997年から営業を続けてきた牛丼店「吉野家 渋谷109前店」が、2月28日で閉店することが発表され、話題となっている。「同店は、1997年11月にオープン。渋谷のアイコン的存在『SHIBUYA109（渋谷109ビル）』の交差点に店舗を構えていたため、渋谷に馴染みのある人なら、誰もが知っている店舗でした。この地で28年間、営業を続けてきた同店が閉店すると知って、SNSには驚きの声と、閉店を惜しむ声が多