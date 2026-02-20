JR東日本(東日本旅客鉄道)は、新しい新幹線予約サービス「JRE GO」を2026年秋ごろから開始することを2月19日に発表した。交通系ICカードやモバイルSuicaなどを紐づけて乗車する「新幹線eチケット」に限るが、現在の「えきねっと」をはじめて使うユーザーは予約の完了までに平均で十数分かかるところ、最短1分で予約できる場合もあるという。「えきねっと」での利用開始時の手続き21ステップから、最短で4ステップに簡略化。希望の