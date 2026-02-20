UX大幅改善で予約最短1分も、新・新幹線予約サービスが今秋より
JR東日本(東日本旅客鉄道)は、新しい新幹線予約サービス「JRE GO」を2026年秋ごろから開始することを2月19日に発表した。交通系ICカードやモバイルSuicaなどを紐づけて乗車する「新幹線eチケット」に限るが、現在の「えきねっと」をはじめて使うユーザーは予約の完了までに平均で十数分かかるところ、最短1分で予約できる場合もあるという。
「えきねっと」での利用開始時の手続き21ステップから、最短で4ステップに簡略化。希望の列車の検索表示結果を3列車から全列車に、視覚的に一覧表示するシートマップで号車/座席配置や併結などの情報表示も加わるなど、新幹線予約のUX(ユーザーエクスペリエンス)を大きく変えそうだ。
開発中の画面(同社資料より)
先行試用版サービスを4月20日より予定しており、JR東日本のホームページおよび公式SNSで4月より事前エントリーの方法を告知する。
