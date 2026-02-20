「iCloudが児童性虐待記録物(CSAM)の保存・流通手段として使われているのを見過ごし、何も対策してこなかった」として、ウエストバージニア州がAppleを提訴しました。West Virginia Attorney General Sues Apple for Role in Distribution of Child Sexual Abuse Material | Office of the WV Attorney General John B. McCuskeyhttps://ago.wv.gov/article/west-virginia-attorney-general-sues-apple-role-distribution-child-se