川崎は中日キャンプに臨時コーチとして参加ルートインBCリーグ・栃木の川崎宗則内野手が20日、宮下公園多目的運動施設にて行われた「2026 WORLD BASEBALL CLASSICTM OFFICIAL STORE-MIYASHITA PARK-」メディア向けオープニングイベントに登壇した。連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」の注目選手として挙げたのが、中日の高橋宏斗投手だった。川崎は2月の中日キャンプに臨時コーチとして汗を流した。その際、高橋のブルペ