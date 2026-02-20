一時はSNSやネットで話題になっていた、セリアの『ワンタッチ糸通し』。針を入れて糸をかけるだけで、糸を通すことができるという仕組みです。手動の糸通しと同じ原理ですが、ワンタッチという点に惹かれて購入。糸通しが苦手な方にピッタリです。実力が気になり、早速試してみました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ワンタッチ糸通し価格：￥110（税込）サイズ（約）：3.5×7.2cm販売ショップ：セリアJANコード：49912