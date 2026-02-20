100均で凄いの見つけたよ！「SNSやネットで話題になってたけど…」ユニークな手芸グッズ

一時はSNSやネットで話題になっていた、セリアの『ワンタッチ糸通し』。針を入れて糸をかけるだけで、糸を通すことができるという仕組みです。手動の糸通しと同じ原理ですが、ワンタッチという点に惹かれて購入。糸通しが苦手な方にピッタリです。実力が気になり、早速試してみました！

商品情報

商品名：ワンタッチ糸通し

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：3.5×7.2cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203207487

針を入れて糸をかけるだけ！セリアの『ワンタッチ糸通し』をお試し！

便利なアイテムも揃っている、セリアのハンドメイドグッズ売り場。またしても気になるグッズを発見しました。

今回ご紹介するのは『ワンタッチ糸通し』という商品。針穴に糸を簡単に通すことができる便利グッズです。

糸通しといえば、あの「スレダー」と呼ばれる手動のシンプルなアイテムを想像しますが、こちらは四角いフォルムのちょっとした器械。

ですが、原理は昔ながらの糸通しと同じです。針を入れて糸をかけるだけで、糸を通すことができるという仕組みです。

実はこのアイテム、ネットやSNSでも話題になっていた商品なのですが、実力が気になるところ。早速使ってみました！

コツが要るけど慣れればスムーズに糸を通せる！

針の針穴を下向きにし、糸通し上部の穴に差し込みます。

このとき、側面の溝と針穴の向きを合わせるのがポイントです。

ボタンを押すとかぎ針が出てくるので、かぎ針が針穴に通るようにボタンを押します。

ボタンを押したまま針を引っ張っても、抜けないことを確認します。

そして、かぎ針に糸を引っ掛けます。このとき、両側の糸の長さを揃えずに片側を短くします。

ボタンを離すと針穴に糸がかかります。

ゆっくりと針を上に引き抜きます。

針穴に糸を通すことができました！

慣れれば手動の糸通しと同じくらいの感覚で使えます。

ただ、針穴の位置がちょっとシビアです。しっかりと器械のかぎ針が通るか確認するとスムーズです。

また、器械のかぎ針がとても細く、糸をひっかけるのが困難でした。

その点を踏まえると、個人的には正直イマイチかな…というのが率直な感想です。

ワンタッチ針を使ってしまった方が楽ではありますが、使い慣れた針を使いたい方にはいいのかもしれません。

今回はセリアの『ワンタッチ糸通し』をご紹介しました。

ちょっとしたコツが要りますが、便利なことは間違いありません！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。