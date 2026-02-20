100均で凄いの見つけたよ！「SNSやネットで話題になってたけど…」ユニークな手芸グッズ
商品情報
商品名：ワンタッチ糸通し
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：3.5×7.2cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4991203207487
針を入れて糸をかけるだけ！セリアの『ワンタッチ糸通し』をお試し！
便利なアイテムも揃っている、セリアのハンドメイドグッズ売り場。またしても気になるグッズを発見しました。
今回ご紹介するのは『ワンタッチ糸通し』という商品。針穴に糸を簡単に通すことができる便利グッズです。
糸通しといえば、あの「スレダー」と呼ばれる手動のシンプルなアイテムを想像しますが、こちらは四角いフォルムのちょっとした器械。
ですが、原理は昔ながらの糸通しと同じです。針を入れて糸をかけるだけで、糸を通すことができるという仕組みです。
実はこのアイテム、ネットやSNSでも話題になっていた商品なのですが、実力が気になるところ。早速使ってみました！
コツが要るけど慣れればスムーズに糸を通せる！
針の針穴を下向きにし、糸通し上部の穴に差し込みます。
このとき、側面の溝と針穴の向きを合わせるのがポイントです。
ボタンを押すとかぎ針が出てくるので、かぎ針が針穴に通るようにボタンを押します。
ボタンを押したまま針を引っ張っても、抜けないことを確認します。
そして、かぎ針に糸を引っ掛けます。このとき、両側の糸の長さを揃えずに片側を短くします。
ボタンを離すと針穴に糸がかかります。
ゆっくりと針を上に引き抜きます。
針穴に糸を通すことができました！
慣れれば手動の糸通しと同じくらいの感覚で使えます。
ただ、針穴の位置がちょっとシビアです。しっかりと器械のかぎ針が通るか確認するとスムーズです。
また、器械のかぎ針がとても細く、糸をひっかけるのが困難でした。
その点を踏まえると、個人的には正直イマイチかな…というのが率直な感想です。
ワンタッチ針を使ってしまった方が楽ではありますが、使い慣れた針を使いたい方にはいいのかもしれません。
今回はセリアの『ワンタッチ糸通し』をご紹介しました。
ちょっとしたコツが要りますが、便利なことは間違いありません！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。