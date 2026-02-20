突然ですが皆さん、この問題解けますか？ある学校の部室には1000個のロッカーがありました。また、1000人の部員がおり、部員たちは次のような行動をしました。初めに、ロッカーの扉は全て閉まっています。1000人が順番に並び、1番目の人は1の倍数のロッカー（全てのロッカー）の扉を開けました。2番目の人は2の倍数のロッカーの扉を閉めました。3番目の人は3の倍数のロッカーの扉を、扉が開いていれば閉め、閉まっていれば開けると