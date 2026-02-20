落ち着いた印象がありつつ、合わせ方次第で今っぽく見える『グレー』。【しまむら】には、大人の普段コーデに取り入れやすく、さりげなくシャレ感を足してくれそうなアイテムがそろっています。甘さ控えめで使いやすいものから、コーデのアクセントになるものまで、グレーの魅力を楽しめそうなラインナップをご紹介します。 ミニフリルで甘さをひとさじ 【しまむら】「SHフリルCD」\1,639（税込）