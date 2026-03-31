いよいよ春本番、この季節は「何を買えばいいか分からない……」と服に悩める人も多いのでは。そんな大人女性にとって頼りになりそうなのが、1枚でコーデの主役になりそうな柄物トップス。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【しまむら】から登場している「配色ボーダーT」。配色デザインでレイヤード風の着こなしが楽しめるので、ぜひ春コーデに盛り込んでみて。 シーズンム