岡山県公安委員会 岡山県公安委員会は、六代目山口組と池田組の「特定抗争指定暴力団」の指定を3カ月することを決めました。延長後の期限は2026年6月7日です。 警戒区域は引き続き岡山市と倉敷市で、区域内では組員がおおむね5人以上集まることや事務所の使用が禁止されます。