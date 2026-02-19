佐藤二朗と橋本愛がW主演を務める連続ドラマ『夫婦別姓刑事』が、4月14日よりフジテレビ系火9ドラマ枠で放送されることが決定した。 参考：橋本愛、瀬戸康史と公園で爽やかショット『にこたま』瀬田なつき監督による素敵写真が 本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。企画・原案は秋元康、脚本は『毒島ゆり子のせ