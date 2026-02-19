日本マクドナルドは2月23日から、日替わり「100円クーポン」を公式アプリで配信する。日替わり100円クーポン配信○人気商品がクーポンで100円に人気商品を次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーン、2026年の第1弾として、公式アプリ限定で「チキンマックナゲット 5ピース」(通常価格290円〜)や「マックフライポテトSサイズ」(通常価格200円〜)、「ホットアップルパイ」(通常価格140円〜)、「プレミアムローストコーヒー Sサ