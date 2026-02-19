【マクドナルド】7日間限定、日替わり「100円クーポン」をアプリで配信 - 「チキンマックナゲット」など人気商品が最大190円お得
日本マクドナルドは2月23日から、日替わり「100円クーポン」を公式アプリで配信する。
日替わり100円クーポン配信
○人気商品がクーポンで100円に
人気商品を次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーン、2026年の第1弾として、公式アプリ限定で「チキンマックナゲット 5ピース」(通常価格290円〜)や「マックフライポテトSサイズ」(通常価格200円〜)、「ホットアップルパイ」(通常価格140円〜)、「プレミアムローストコーヒー Sサイズ」(通常価格120円〜)など、毎日違う商品をワンコインの100円で購入できる日替わりクーポンを、2月23日から3月1日までの7日間限定で配信する。
クーポンは毎日1人2枚の配信となる。1枚につき1回限り使用可能で、1枚で購入できるのは1個までとなる。
○堺雅人さん出演のTVCMも放映
2月20日から新たに始まるTVCMでは、俳優の堺雅人さんが今年も真っ赤な衣装に身を包んだ「Mr. トクニナルド」として登場。「ポテトも!ナゲットも!ぜんぶ100円!」と高らかに宣言し、毎日違う商品が月曜日から日替わりで100円にて楽しめることを伝える。
