SNSを通じて「株式投資で高い利益が得られる」と勧誘された大分県内の70代男性が、現金3200万円をだまし取られたことがわかりました。 警察によりますと、男性は去年9月、スマートフォンで「有名投資家から情報を得られる」という広告にアクセスし、投資研究グループのLINEに招待されました。 その後、グループが厳選する優良株を自動購入すれば高利益が得られると勧誘され、信用した男性は、去年12月中旬にか