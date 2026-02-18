BACK-ONが、2026年4月1日にリリースするアニソン縛りのカバー配信EP『ANIMANIA』より、「Guess Who Is Back」を本日先行配信した。本楽曲は、2018年8月22日にリリースされたアニメ『ブラッククローバー』オープニングテーマとなっている倖田來未の「Guess Who Is Back」のカバーとなっており、この曲はBACK-ON自身が提供した曲でセルフカバーとなる。メロディーとラップの緩急とラウドなリフが気持ちいい仕上がりなったという。そ