BACK-ON¡¢¥¢¥Ë¥½¥óÇû¤ê¤Î¥«¥Ð¡¼ÇÛ¿®EP¡ØANIMANIA¡Ù¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖGuess Who Is Back¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
BACK-ON¤¬¡¢2026Ç¯4·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥Ë¥½¥óÇû¤ê¤Î¥«¥Ð¡¼ÇÛ¿®EP¡ØANIMANIA¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖGuess Who Is Back¡×¤òËÜÆüÀè¹ÔÇÛ¿®¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2018Ç¯8·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸öÅÄÐÔÌ¤¤Î¡ÖGuess Who Is Back¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÏBACK-ON¼«¿È¤¬Äó¶¡¤·¤¿¶Ê¤Ç¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¥é¥Ã¥×¤Î´ËµÞ¤È¥é¥¦¥É¤Ê¥ê¥Õ¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âYouTube¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤ÈÏ¢ÁÛ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö´ë²è¤â´û¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ´Åö¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Î¼çÂê²Î³Ú¶Ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️ÇÛ¿®EP¡ØANIMANIA¡Ù
2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
ÇÛ¿®¡§https://BACK-ON.lnk.to/ANIMANIA
¢§Àè¹ÔÇÛ¿®
2·î18Æü¡§¡ÖGuess Who Is Back¡×
3·î11Æü¡§¡ÖHANDS UP!¡×
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
01.PRIDE¡¡¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§HIGH and MIGHTY COLOR¡Ë
02.Guess Who Is Back¡¡¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ë
03.HANDS UP!¡¡¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§¿·Î¤¹¨ÂÀ¡Ë
04.GO!!!¡¡¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§FLOW¡Ë
◾️¡ãANIMANIA Chapter2 -B/O Songs VS Anime Cover Songs-¡ä
2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºåANIMA
2026Ç¯4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°SPADE BOX
2026Ç¯5·î2Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ Veats Shibuya
¢¨¼«¿È¤Î¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡Ë³Ú¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ Â¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó³Ú¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤âÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÆÃÅµÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È ¡ï7,500
¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \5,000
£¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê³ØÀ¸³ä¡Ë\2,500
¢¨Á´¤Æ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÌÅÓ1¥É¥ê¥ó¥¯Âå
https://eplus.jp/back-on/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡BACK-ON ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È