UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ ベンフィカとレアル・マドリードの第1戦が、2月18日05:00にエスタディオ・スポルト・リスボア・ベンフィカにて行われた。 ベンフィカはバンゲリス・パブリディス（FW）、アンドレアス・シェルデルップ（FW）、ラファ・シルバ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウ