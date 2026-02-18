UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ ベンフィカとレアル・マドリードの第1戦が、2月18日05:00にエスタディオ・スポルト・リスボア・ベンフィカにて行われた。

ベンフィカはバンゲリス・パブリディス（FW）、アンドレアス・シェルデルップ（FW）、ラファ・シルバ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、エドゥアルド・カマビンガ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

50分に試合が動く。レアル・マドリードのキリアン・エムバペ（FW）のアシストからビニシウス・ジュニオール（FW）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レアル・マドリードが0-1で勝利した。

なお、ベンフィカは78分にジャンルカ・プレスティアーニ（FW）、90+2分にヘオルヒー・スダコフ（MF）に、またレアル・マドリードは51分にビニシウス・ジュニオール（FW）、87分にキリアン・エムバペ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-18 07:10:24 更新