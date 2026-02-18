ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子・ＳＰ」（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）個人の中立選手として出場するロシア出身のアデリア・ペトロシャン（１８）がショートプログラム（ＳＰ）に挑み、ミスのない演技で自己ベストとなる７２・８９点をマークした。今季世界１０位の得点だった。赤いジャケット衣装でマイケル・ジャクソンメドレーとともにスタート。冒頭のダブルアクセルを軽やかに決めると