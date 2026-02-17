40代になってから、家事のなかでも「料理と買い出し」がつらくなったというのは、ライフオーガナイザー1級のkinopikoさん。うまくいかない原因を見直したところ、毎日の献立・つくりおき用の食材などを「考える手間」に改善の余地があったのだとか。そこで、料理と買い物で「手放してよかったこと」をお聞きしました。料理そのものより「考えること」がしんどかった40代になってから、料理全般がおっくうに感じるようになりました