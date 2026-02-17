菅原由勢が所属するブレーメンは現地２月14日、ブンデスリーガ第22節でドイツ王者のバイエルンと対戦し、０−３の完敗。リーグ戦12試合未勝利となった。この試合でベンチスタートとなった菅原は79分から途中出場。昨年の夏にブレーメンに移籍した日本代表DFは、加入後リーグ戦全試合にスタメン出場してきたなか、初の先発落ちとなった。ブレーメンの地元紙『Weser-Kurier』によると、バイエルン戦後にダニエル・ティウネ監督