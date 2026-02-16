ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は15日（日本時間16日）、スピードスケート女子500メートルがミラノ・スピードスケート競技場で行われ、第4組に登場した高木美帆（TOKIOインカラミ）は37秒27で銅メダルを獲得した。米放送局「NBC」の実況席は、高木の滑りを称賛した。第4組に登場した高木。18年平昌五輪マススタート、団体追い抜き金メダリストの姉・菜那さんも現地で見つめる中、抜群のスタートを切った。最初