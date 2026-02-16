ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は15日（日本時間16日）、スピードスケート女子500メートルがミラノ・スピードスケート競技場で行われ、第4組に登場した高木美帆（TOKIOインカラミ）は37秒27で銅メダルを獲得した。米放送局「NBC」の実況席は、高木の滑りを称賛した。

第4組に登場した高木。18年平昌五輪マススタート、団体追い抜き金メダリストの姉・菜那さんも現地で見つめる中、抜群のスタートを切った。最初の100メートルで10秒40をマーク。グングン加速し、37秒27でこの時点のトップタイムをマークした。以降は控え室で順位確定を待った。そして、最終組のタイムが出て銅メダルが確定すると、一気にリンクに向けて飛び出した。

NBCでは、実況が「快速で入ってきた！」「またもタカギがやってのけた！」と高木の滑りに大興奮。「4年前と同じように序盤でリードを奪いました」と、2022年北京五輪の同種目の“デジャヴ”を指摘した。

結局、高木は最後まで表彰台圏内をキープして銅メダルを獲得。「ミホ・タカギがまたも序盤の組から表彰台に上がりました！」と称えていた。



（THE ANSWER編集部）