声優の池田勝さんが1月31日に死去したことが16日、分かった。東京俳優生活協同組合が公式サイトで伝えた。死因は心筋梗塞による心不全。東京都出身、83歳。葬儀は近親者で済ませた。63年に劇団東演で俳優としてデビュー。バリトンボイスが魅力で、声優としては「ヤッターマン」のヤッターワン役、「サクラ大戦」の米田一基役など多数のアニメに出演した。洋画や米ドラマなどの吹き替えでも活躍。舞台俳優も務めた。