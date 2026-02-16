大分市の高校で16日、美容師を目指す生徒によるヘアアレンジコンテストが開かれ、授業で培った技術を競いました。 【写真を見る】「ヘアアレンジコンテスト」美容師目指す高校生100人が参加授業で培った技術を披露大分 このコンテストは、大分市の福徳学院高校で毎年行われていて、今年で21回目です。16日は、美容師免許の取得を目指すトータルビューティー科の1・2年生およそ100人が参加。生徒は国家資格