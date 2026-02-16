バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、公式戦でのプロ通算500ゴールを達成した初のイングランド人選手として歴史に名を残した。14日に開催されたブンデスリーガ第22節でバイエルンはブレーメンのホームに乗り込んだ。スターティングメンバーに名を連ねたケインは前半22分にPKを沈めて先制点を記録すると、25分にはPA外からミドルシュートでネットを揺らして自身2点目をマークした。この得点はケインにと