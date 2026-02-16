ケインがキャリア通算500ゴールを達成!! C・ロナウドよりも10試合早く到達も、メッシは…
バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、公式戦でのプロ通算500ゴールを達成した初のイングランド人選手として歴史に名を残した。
14日に開催されたブンデスリーガ第22節でバイエルンはブレーメンのホームに乗り込んだ。スターティングメンバーに名を連ねたケインは前半22分にPKを沈めて先制点を記録すると、25分にはPA外からミドルシュートでネットを揺らして自身2点目をマークした。
この得点はケインにとってプロ通算500得点目のメモリアルゴールに。昨年12月にケインは、かつてトッテナムやチェルシーでゴールを量産したジミー・グリーブス氏の通算474得点を上回り、すでにイングランド人選手の最多得点記録を塗り替えている。
1993年7月28日生まれの32歳はトッテナムの下部組織で育ち、17歳の時に初ゴールを記録した。その後、4度のレンタル移籍を経験してトッテナムのエースとして君臨すると、同クラブで280得点を奪取。23-24シーズンに移籍したバイエルンでもゴールネットを揺らし続け、ここまで126得点を記録するだけでなく、イングランド代表でも歴代最多の78得点を奪っている。
英『BBC』によると、ケインは743試合で500ゴールに到達しており、753試合での500ゴール達成となったFWクリスティアーノ・ロナウドよりもハイペースでゴールを積み上げている。なお、最も早く500ゴールに到達したのはFWリオネル・メッシで632試合。ケインよりも111試合早く500ゴールを達成しているようだ。
今季のブンデスリーガでは22試合26得点を記録しており、2位のFWルイス・ディアスに13得点差をつけて得点ランクを独走するケイン。32歳とベテランの域に入っているものの、今後もどこまで数字を伸ばせるか注目だ。
