ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われた。長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）は59.62点をマークした。ジャンプにミスが出た長岡を気遣う森口に、早朝の日本ファンは魅了された。初めて夢舞台に立った“ゆなすみ”。3回転ループで長岡が転倒すると、スロー3回転サルコーでも転倒した。2人の背中を押すように会場から大声援が