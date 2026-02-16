ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われた。長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）は59.62点をマークした。ジャンプにミスが出た長岡を気遣う森口に、早朝の日本ファンは魅了された。

初めて夢舞台に立った“ゆなすみ”。3回転ループで長岡が転倒すると、スロー3回転サルコーでも転倒した。2人の背中を押すように会場から大声援が上がり、SPを滑り切った。

フィニッシュ直後、失意の表情を浮かべる20歳の長岡の頬を24歳・森口は優しく触り、肩を抱いた。得点が出た後にも長岡はうなだれていたが、また森口が励ますように肩を抱いた。

森口の振る舞いには、早朝に演技を見たX上のファンも反応。「ゆなちゃんを気にかけるすみくんの表情が優しい」「すみくん、演技後終始ゆなちゃんを励ます態度なの本当に素敵」「笑顔がないゆなちゃんに森口くんがずっと寄り添ってて…」「森口くん終わった瞬間ゆなちゃんのほっぺ触って笑顔にさせようとしてるの見て泣いた」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）