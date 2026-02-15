滋賀県職員の宮元孝昌さん（４４）は道路保全課で道路や橋の補修や防災対策に従事する傍ら、週末は公園に繰り出してスケートボードに乗る。「体は衰えて以前の動きはできないけれど、やっぱり面白い」。今でも新技を習得するために、とことん滑る。【写真】お仕事中の宮元さん長浜市出身。２００３〜０９年まで日本協会公認のプロスケートボーダーだった。１２歳で友人の兄から借りたボードに乗り、「本当に衝撃。面白すぎた」