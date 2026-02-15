滋賀県職員の宮元孝昌さん（４４）は道路保全課で道路や橋の補修や防災対策に従事する傍ら、週末は公園に繰り出してスケートボードに乗る。「体は衰えて以前の動きはできないけれど、やっぱり面白い」。今でも新技を習得するために、とことん滑る。



【写真】お仕事中の宮元さん

長浜市出身。２００３〜０９年まで日本協会公認のプロスケートボーダーだった。１２歳で友人の兄から借りたボードに乗り、「本当に衝撃。面白すぎた」



運動は苦手で球技は「大っ嫌い」。でもなぜか板には乗れて、初めてでもこけなかった。ショップで買ったスケートボードのビデオカセットを何度も見返し、本場アメリカの最新の技を「見よう見まね」で練習した。



大学時代にプロの友人と出会い、滑るうちにさらに技術を磨いた。全国各地の大会で優勝を重ね、０２年にアマチュアランキング３位。プロ２年目の０４年はプロランキング２位まで上り詰めた。



大学で土木技術を学び、卒業後に地元のコンクリート製造会社に就職。１３年に県庁に転職した。今年、地域住民らの要望を受けて大津市と長浜市にオープンしたスケートボード場には、競技者兼発注者の立場で関わり、計画、設計、施工まで監修した。



施設は現在、週末を中心に多くの人でにぎわう。「スケートボードは１人でやるもんじゃない。ずっと通いたくなる場所になってほしい」。教え合い、技の成功を共に喜ぶ−。東京五輪で注目された、互いをたたえ合うスケートボード文化が根付き、発信地となることを願う。



コンクリート主任技士の資格を生かし、自宅の庭と実家の空き地にスケートボード場を自作した。今でも旅行がてらに世界各国のパークに行く。「体が動くうちは絶対、スケートボードに乗っているでしょうね」と柔和な笑みを浮かべる。



（まいどなニュース／京都新聞）