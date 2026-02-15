[2.14 オランダ・エールディビジ第23節](アムステルダム・アレナ)※28:00開始<出場メンバー>[アヤックス]先発GK 1 ビテスラフ・ヤロシュDF 2 ルーカス・ローザDF 15 ユーリ・バースDF 37 ヨシプ・シュタロDF 47 オレクサンドル・ジンチェンコMF 18 デイビィ・クラーセンMF 24 ジョルシー・モキオMF 48 ショーン・ステュアFW 9 カスパー・ドルベリFW 11 ミカ・ゴドツFW 43 ラヤーン・ブニーダ控えGK 12 ジョエリ・ヒールケン