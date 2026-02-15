[2.14 オランダ・エールディビジ第23節](アムステルダム・アレナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

DF 47 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 24 ジョルシー・モキオ

MF 48 ショーン・ステュア

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

控え

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

GK 26 M. Paes

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 30 アーロン・バウマン

DF 32 冨安健洋

MF 10 オスカル・グロフ

MF 28 キアン・フィツジム

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 23 スティーブン・ベルフハイス

FW 25 ボウト・ベグホルスト

監督

Fred Grim

[シッタート]

先発

GK 1 L. Koopmans

DF 12 イヴォ・ピント

DF 21 N. Kasanwirjo

DF 28 ジャスティン・ハブナー

DF 44 イヴァン マルケス

MF 18 ディミトリス・リムニオス

MF 20 エドゥアール・ミシュ

MF 23 P. Brittijn

MF 52 モハメド・イハッタレン

MF 70 L. Duijvestijn

FW 9 カイ・シーアハウス

控え

GK 25 N. Martens

GK 32 ニック・マルスマン

DF 4 S. Adewoye

DF 6 S. van Ottele

DF 8 J. Dahlhaus

MF 5 ヤシン・ウキリ

MF 10 アレン ハリロヴィッチ

MF 38 T. Schenkhuizen

MF 46 M. Gbemou

FW 7 K. Peterson

FW 19 P. Gladon

監督

バイスダニー

