アヤックスvsシッタート スタメン発表
[2.14 オランダ・エールディビジ第23節](アムステルダム・アレナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
DF 47 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 24 ジョルシー・モキオ
MF 48 ショーン・ステュア
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
控え
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 26 M. Paes
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 30 アーロン・バウマン
DF 32 冨安健洋
MF 10 オスカル・グロフ
MF 28 キアン・フィツジム
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
監督
Fred Grim
[シッタート]
先発
GK 1 L. Koopmans
DF 12 イヴォ・ピント
DF 21 N. Kasanwirjo
DF 28 ジャスティン・ハブナー
DF 44 イヴァン マルケス
MF 18 ディミトリス・リムニオス
MF 20 エドゥアール・ミシュ
MF 23 P. Brittijn
MF 52 モハメド・イハッタレン
MF 70 L. Duijvestijn
FW 9 カイ・シーアハウス
控え
GK 25 N. Martens
GK 32 ニック・マルスマン
DF 4 S. Adewoye
DF 6 S. van Ottele
DF 8 J. Dahlhaus
MF 5 ヤシン・ウキリ
MF 10 アレン ハリロヴィッチ
MF 38 T. Schenkhuizen
MF 46 M. Gbemou
FW 7 K. Peterson
FW 19 P. Gladon
監督
バイスダニー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
