「しだいに自信も高まって幸せになりました」（昨年BBC）14歳で初めての脂肪吸入手術を受けてから35歳になるまで100回以上の施術・手術を受けてきた中国女性の告白だ。彼女は整形が自身の人生を良い方向に変えたと話すが、この事例は最近急成長した中国医療美容産業の光と影を象徴的に表している。中国の美容・整形市場はこの10年間で急成長した。先月ワシントンポスト（WP）は「都市の中産層の間でレーザー手術とフィラー注射が日