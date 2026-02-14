「ヤクルト春季キャンプ」（１３日、浦添）ヤクルト・青柳晃洋投手（３２）が１３日、今季はチームの勝ち頭を狙う覚悟を明かした。「シーズンが終わった時に、スワローズで一番勝っているというのがベストだと思う」と言葉に強い思いを込めた。阪神時代の２１年と２２年に１３勝で最多勝に輝いたが、昨季途中にヤクルトに移籍後３試合の先発で０勝２敗に終わっていた。「まだスワローズにきて自分の存在価値を出せていない」