ゼンショーホールディングス（7550、東証プライム、以下ゼンショーHD）。外食業界最大手。牛丼首位:すき家を中軸に回転すしチェーン:はま寿司、ファミリーレストランチェーン:ココスジャパンなどを展開。M&A戦略を駆使し今日の業界トップの体制を築き上げてきた。【こちらも】PPIH、長期ビジョンは依然強気長期連続増収増益の先頭を走る構え本稿作成時の株価は9400円余。時価総額は業界初の1兆円超（1兆5160億円）、過去