【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第７日の１２日、スノーボード女子ハーフパイプ決勝で小野光希（２１）（バートン）が銅メダルに輝いた。同種目で日本勢のメダルは、２０２２年北京大会銅の冨田せな（２６）（宇佐美ＳＣ）に続いて２大会連続。北京大会９位の小野は、１回目に８５・００点をマーク。２度目の五輪で表彰台に立った。日本勢は清水さら（１６）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４位、