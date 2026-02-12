発明家のドクター・中松＝本名・中松義郎＝（９７）が１２日、自身のＸで昭和６３年（１９８８年）の飛行機の機内食の写真を公開。「貴重なデータ」「映像が貴重過ぎて」と反響が広がっている。東京大学工学部卒の中松氏は、自身の食事と脳の働きの研究で、２００５年にイグ・ノーベル賞を受賞している。１２日のＸでは「男の厄年４２才は老化により様々な身体の不調が出てくる時期だからだと気づき、それから食事の写真を撮