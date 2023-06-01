【ケロッグ キャラクターズフィギュア】 発売元：タカラトミーアーツ 発売日：2026年4月中旬 価格：1回400円 サイズ：高さ約49～60mm タカラトミーアーツより、4月中旬に発売されるガチャ「ケロッグ キャラクターズフィギュア」。こちらは、日本ケロッグ合同会社が展開している「コーンフロスティ」や