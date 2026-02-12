元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏（68）が12日、自身のインスタグラムを更新。飛行機で“大物”と遭遇したことを明かした。東国原氏は「日は羽田→宮崎空港の機内でホリエモン氏と一緒だった」とつづり、実業家・堀江貴文氏との2ショットを投稿した。堀江氏もこの日、自身Xで宮崎県の「放牧養豚 Pioneer Pork 農場」を訪れていることを報告している。