声優の田所あずさ（32）が所属事務所を退所することが分かった。31日、事務所が公式サイトで発表した。サイトで「この度、弊社所属の田所あずさは、2026年3月31日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします。これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございました」と報告した。退所に伴い、公式ファンクラブ「fuanZOO」の閉鎖も発表。「閉鎖に伴う詳細はファンクラ