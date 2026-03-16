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溝口勇児氏のSANAE TOKEN騒動は「もらい事故」堀江貴文氏が説明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 堀江貴文氏が16日までにYouTubeで、SANAE TOKEN騒動に言及した
  • 「『REAL VALUE』じゃなくて、『No Border』だから」と説明
  • 宣伝費用も発生していないとし、溝口勇児氏の事業の紹介だったと説明した
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