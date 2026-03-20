ドイツを代表するグルメというと、ソーセージやビールを思い浮かべがち。ですが「スパゲッティアイス」なるスイーツも名物だといいます。我々日本人には聞きなれないこの食べ物について、世界の情報サイト『ワーホリハンターなう』を運営するNaoさんに聞きました。☆☆☆☆スパゲッティアイスとはどんなビジュアルをしているのでしょうか？「ホイップクリームでできた土台に、バニラアイスをスパゲッティ状に細く絞り出します