Appleが提供するニュースアグリゲーションアプリ「Apple News」において、左派系メディアが優遇される一方で右派系メディアが抑圧されているとの指摘について、アメリカ連邦取引委員会(FTC)のアンドリュー・ファーガソン委員長がAppleのティム・クックCEOに書簡を送付しました。US FTC raises concerns over accusations Apple News favors articles from left-wing outlets | Reutershttps://www.reuters.com/legal/litigation/us