スノーボード女子ハーフパイプミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ予選が11日に行われ、清水さら、工藤璃星、冨田せな、小野光希の日本勢4人は12日（日本時間13日）の決勝に進んだ。清水と工藤の16歳コンビに、視聴者の注目が集まった。清水が1回目のランは失敗したものの、2回目に87.50点をマークして2位。工藤は1回目83.50点から2回目に84.75点とスコアを伸ばして4位につけた。ともに16歳の女子高生。爽