スノーボード女子ハーフパイプ

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ予選が11日に行われ、清水さら、工藤璃星、冨田せな、小野光希の日本勢4人は12日（日本時間13日）の決勝に進んだ。清水と工藤の16歳コンビに、視聴者の注目が集まった。

清水が1回目のランは失敗したものの、2回目に87.50点をマークして2位。工藤は1回目83.50点から2回目に84.75点とスコアを伸ばして4位につけた。

ともに16歳の女子高生。爽快なトリックはもちろん、ゴーグルを外した素顔に、視聴者は魅了され、Xには様々な声が上がった。

「清水さら・工藤璃星選手、かっこかわいいなぁ」

「清水さらと工藤璃星どっちも16歳なの未来明るすぎる」

「工藤選手も清水選手もかわいい」

「清水さらも工藤璃星も僕より年下なのやばい メンタル強すぎる」

「共にインタビュー見ても受け答えハッキリしてて16歳には思えん」

「16歳と思えないしっかりしたコメントしてて凄いわ 国宝級！！！」

「16歳！？」

冬季五輪の日本女子最年少メダリストは、2022年北京大会スノーボード女子ビッグエアで銅の村瀬心椛の17歳。清水と工藤には記録更新にも期待が懸かる。



（THE ANSWER編集部）