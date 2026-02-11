インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「おでんの具」人気ランキングを投票で募っています。2026年2月10日時点で集まった1万2747票でのランキングを紹介します。【1〜10位】意外な《おでんの具》もランクイン？TOP10を全部見る！3位は「もち巾着」でした。回答者からは「餅がトロトロで、油揚げが吸っただしと絡んで、食べると本当に幸せな気分にな