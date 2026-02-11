インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「おでんの具」人気ランキングを投票で募っています。2026年2月10日時点で集まった1万2747票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】意外な《おでんの具》もランクイン？ TOP10を全部見る！

3位は「もち巾着」でした。回答者からは「餅がトロトロで、油揚げが吸っただしと絡んで、食べると本当に幸せな気分になります」「絶妙な甘さが最高です」「味が染み込んでいるおでんのだしと、巾着に入れられた餅が、絶妙に絡んで、とってもおいしいですよね」といった声が寄せられていました。

2位には「卵」がランクイン。「だしがしっかり染みこんだ卵は絶品です」「卵を半分に割って少しおでんのつゆをつけながら食べるのが最高です」「卵さえ入ってれば文句ありませんってくらい好きです」などのコメントが見られました。

そして、1位は「ダイコン」でした。「おでんの汁が染みたダイコンをハフハフしながら食べるのが最高」「おでんのつゆが染み込んだダイコンはもう、最高！」「サッパリしているのに、ジューシーな味の染みたダイコン、口の中に広がるうまみがたまらなく好きです」などの回答が集まっていました。